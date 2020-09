Câmara de Murça lança campanha de recolha de monstros

A partir da próxima semana, a autarquia de Murça disponibiliza a todos os munícipes do concelho um serviço de recolha personalizada e gratuita, dos “monos” e “monstros” que entretanto perderam utilidade.

Os “Monos” e “monstros” são resíduos urbanos, muitas vezes de caráter doméstico, cuja recolha através dos meios de remoção normais não é possível, uma vez que, possuem por norma, dimensões ou peso demasiado elevado. São exemplos de “monos” e “monstros” frigoríficos, máquinas de lavar, sofás, colchões, entre outros eletrodomésticos e peças de mobiliário, que deixaram de ter utilidade para os seus proprietários.

A inexistência de serviços de recolha destes resíduos pode levar ao aumento da poluição, com o seu abandono em espaços naturais e florestais, e de igual forma, à impossibilidade, por parte de um munícipe, de se ver livre destes objetos, leva a que estes se acumulem na sua habitação ou sejam despejados em locais urbanos inadequados.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Murça de Murça pretende que exista uma política de valorização ambiental que melhore as condições dos espaços naturais do Concelho e, ainda, que sensibilize a população para o que se considera boas práticas neste domínio.

Este tipo de resíduos será posteriormente transportado por uma empresa especializada na sua gestão em colaboração com a autarquia, sendo encaminhados para destino adequado e sempre que possível para valorização posterior.