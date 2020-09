Câmara de Murça distinguiu alunos do concelho no “Dia do Diploma”

Decorreu ontem, dia 23 de setembro, mais uma edição do “Dia do Diploma” do Agrupamento de Escolas de Murça. Esta é uma iniciativa que acontece no início das actividades lectivas e premeia todos os alunos que terminaram o ensino básico e secundário e reconhece ainda, aqueles que mais se distinguiram nos resultados académicos no ano transacto.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes, o Vice-Presidente, António Luís Marques e a Vereadora Vilma Pereira, que aproveitaram a ocasião para reconhecer o esforço de todos os intervenientes no sistema educativo local. Primeiro os alunos e as suas famílias, pois o dia era de celebrar os seus sucessos, mas também não esqueceram os professores, os auxiliares educativos, e, os restantes colaboradores do meio escolar que tanto se tem empenhado nesta fase atípica e complicada como a que vivemos. Deixaram ainda, palavras de incentivo às crianças e jovens que enfrentam este novo ano lectivo de uma forma desafiante e bem diferente, desejando que as actividades lectivas decorram conforme o planeado pelo Executivo Municipal e Agrupamento de Escolas, de acordo com as normas impostas pela Direção Geral de Saúde e Ministério da Educação.

A parte da manhã foi dedicada aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, e decorreu no exterior, no campo de jogos da escola sede. À tarde, no Auditório Municipal, foram entregues os Diplomas de mérito e excelência aos melhores alunos de cada ciclo, e os Diplomas de conclusão aos alunos que terminaram o ensino secundário.

Ainda que este evento não possa ter sido realizado da forma habitual e em simultâneo, e, com a presença de toda a comunidade escolar, em resultado das restrições, foi adotado um formato adequado que, não impediu de registar e reconhecer o esforço de todos.