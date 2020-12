Câmara de Murça dá Vale de Compras a seniores e portadores de deficiência

Nesta quadra natalícia, a Câmara Municipal de Murça oferece um vale de Compras a cada munícipe com idade a partir de 65 anos ou portador de deficiência, com residência no Concelho de Murça, para ser utilizado em compras de bens alimentares no comércio local, em todas as Freguesias do Concelho.

Desde início de março, o Município de Murça tem vindo a adotar diversas medidas que procuram, a cada momento, e em face das circunstâncias de exceção provocados pelo estado de pandemia, que todos estamos a viver, dar o seu contributo para melhor garantir a segurança, a saúde e bem estar das pessoas.

Esta nova medida social, contempla a oferta de um vale no valor de 20€ por pessoa, e representa não só um estímulo para o comércio local, fomenta o consumo de produtos locais, fomenta claramente a sua aquisição no Concelho, mas, de igual forma, garante um apoio às pessoas e famílias. Este apoio, faz ainda mais sentido num ano especialmente difícil e com tantos desafios, como o que estamos a viver.

Com o objetivo de minimizar os efeitos negativos na economia local, provocados pela pandemia, e em complementaridade a outras medidas de apoio, pretende-se trazer nesta época natalícia um pouco mais de conforto à mesa de cada um.

A iniciativa de oferta do Vale de Compras faz parte de uma estratégia global de iniciativas de apoio social que têm sido realizadas em todo o Concelho de Murça. O objetivo é estar próximo e de verdadeiramente dar apoio à população em situação mais vulnerável, quer por circunstâncias económicas mais débeis, por questões de saúde, de dependência física ou por razões de isolamento e solidão.

Para mais informações, e para perceber como levantar o Vale de Compras, existe informação detalhada a ser distribuída pela população, existem técnicos do município dedicados a esta e outras iniciativas, da ação social municipal, e ainda através da Linha de Apoio 964 941 810.