Câmara de Murça aumenta verbas de apoios sociais

A Câmara Municipal de Murça reviu as suas medidas de cariz social, promovendo alterações ao âmbito social e de educação. Estas mudanças estão preconizadas no documento de proposta de alteração do Regulamento de Apoios Sociais do Município e aprovado na Assembleia Municipal do passado dia 11 de setembro.

O Executivo Municipal decidiu aumentar a verba para a reabilitação de habitações de famílias com carência socioeconómica, e a correção de barreiras arquitetónicas nas residências de pessoas portadoras de deficiência. O valor máximo da comparticipação será agora, até um máximo, de 5. 000€ (cinco mil euros). Este apoio visa obras de reparação e conservação, obras de ampliação e obras de reconstrução, e contempla situações como substituição de coberturas, melhoramento de condições de acessibilidade e habitabilidade dos espaços.

No âmbito da educação, a autarquia alterou o número de bolsas de estudo a atribuir. Agora vão chegar a 50 (cinquenta) alunos do concelho que frequentem o ensino superior. Foi ainda alterado o requisito do rendimento mensal do agregado, de forma a que mais famílias possam ser abrangidas por este apoio.

Estas medidas fazem parte da Estratégia Municipal de Políticas Sociais Ativas, que, visam entre outros, a melhoria de condição de vida das famílias e o estímulo à frequência e formação superior.