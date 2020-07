Câmara de Murça atribui verbas às Juntas de Freguesia

A Câmara Municipal de Murça propôs a concessão de apoios financeiros às Juntas de Freguesia do Concelho, no valor de aproximadamente cento e setenta mil euros.

Esta comparticipação resulta de uma estratégia de intervenção no Concelho de Murça, entre as Juntas de Freguesias e o Município, para a execução de obras e trabalhos de pavimentação, regeneração de espaços públicos, eliminação de zonas de risco na circulação viária, manutenção e novas infraestruturas.

Tento em conta a maior proximidade às populações, a salvaguarda dos seus interesses e as suas necessidades mais prementes, com atribuições e competências próprias e suficientes, delegadas nas Juntas de Freguesia, procura o Executivo Municipal dar respostas mais rápidas e adequadas à população do Concelho de Murça.

O Executivo Municipal propôs esta medida de apoio excepcional, contemplando um conjunto de obras que as Juntas de Freguesia consideram importantes para beneficio das pessoas.

Este apoio é mais um dos exemplos dos diversos mecanismos de cooperação que a Autarquia de Murça estabelece com todas as Juntas de Freguesia do Concelho. Recorde-se que está também em execução o protocolo de delegação de competências no valor de quatrocentos mil euros.