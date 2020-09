Câmara de Murça atribui apoio financeiro aos bombeiros voluntários

A Câmara Municipal de Murça decidiu atribuir um novo apoio financeiro, no valor de 17.500 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Murça (AHBV). Este contributo, de caráter excecional, foi deliberado no dia 1 de setembro, em Reunião de Câmara, e vem reforçar os 93.000 mil euros anteriormente concedidos.

A AHBV de Murça depara-se, no entanto, com a necessidade de equilibrar a sua tesouraria, nesta fase em que a receita, especialmente a proveniente do transporte de doentes não urgentes, foi fortemente reduzida entre os meses de abril e julho, comprometendo as obrigações e compromissos da Associação. Esta situação resulta particularmente da situação pandémica que se está a atravessar.

Além dos apoios financeiros atribuídos, a autarquia de Murça adquiriu e entregou à Associação Humanitária equipamento de proteção individual e material de desinfeção, no valor de 4 mil euros.