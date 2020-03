Câmara de Mondim de Basto informa comerciantes das novas normas de funcionamento

Os serviços municipais de Proteção Civil e a Médica Veterinária Municipal de Mondim de Basto percorreram os estabelecimentos comerciais do concelho, e de uma forma particular, os supermercados, para informar os respetivos proprietários sobre as novas normas de funcionamento e ocupação decretadas pelo governo.

A situação excecional que se vive no momento atual exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente, que aumentem as possibilidades de distanciamento social e isolamento profilático.

Como clientes devemos respeitar as normas de ocupação definidas, que estabelecem 1 pessoa por cada 25m2 e adotar atitudes preventivas: definir uma pessoa da família para fazer as compras; evitar que as deslocações de grupos de risco ou idosos; não levar crianças; utilizar luvas e no final das compras depositá-las no lixo; manter a distância de 1 metro das outras pessoas; tentar pagar com cartão para evitar o contacto com os funcionários da caixa.

“Cumprir estas regras é fundamental para nos protegermos a nós e aos profissionais que continuam a trabalhar para servir toda a população”, informou a autarquia.