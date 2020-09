Câmara de Mondim de Basto atribuiu livros de fichas e material escolar aos alunos do 1º ciclo

No arranque de mais um ano letivo e à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a Câmara Municipal de Mondim de Basto destinou mais de 9 mil euros para apoiar os 175 alunos do concelho que frequentam o 1º ciclo do ensino básico.

A estes alunos estão a ser atribuídos os livros de fichas e ainda vales individuais no valor de 13,00 euros, que se destinam a comparticipar a aquisição de material escolar.

Uma medida que se tem revelado essencial para as famílias que, no início de cada ano letivo, têm que fazer face a novas despesas.

Para além deste apoio, a Câmara Municipal assegura ainda, a estes alunos e aos alunos do ensino pré-escolar, o transporte escolar gratuito, o serviço de refeições, o prolongamento de horário letivo e as Atividades de Enriquecimento Curricular

Os encarregados de educação que não procederam ao levantamento dos referidos vales de apoio, poderão ainda fazê-lo junto dos serviços de Ação Social, da Câmara Municipal.