Câmara de Mesão Frio promove ação cívica com Orçamento Participativo Jovem

A Câmara Municipal de Mesão Frio vai implementar o Orçamento Participativo Jovem (OPJ), dando a possibilidade aos jovens do concelho de apresentarem os seus projetos, de negociar, de formular opiniões e de desenvolver o espírito crítico. Este processo, que é alargado a toda a comunidade, pretende envolver os cidadãos nas políticas governativas locais. Deste modo, é promovida a transparência da atividade autárquica, o nível de responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal.

Podem contribuir para o Orçamento Participativo Jovem todos os cidadãos eleitores com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, inclusive, que sejam alunos das escolas concelhias, ou que residam comprovadamente no concelho de Mesão Frio. A participação é alargada a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, desde que estejam recenseados no município de Mesão Frio.

Serão apenas elegíveis as propostas de investimento que visem o desenvolvimento estratégico do concelho, avaliadas de acordo com os critérios de ordem legal, financeira e de exequibilidade. Os serviços municipais competentes analisarão as propostas, sendo que as vencedoras serão transformadas em projetos concretos de investimento, em sintonia com os objetivos dos munícipes que os propuseram.

Com o OPJ, a Câmara Municipal de Mesão Frio deseja garantir uma efetiva correspondência entre as necessidades e as aspirações da população jovem, contribuindo para aprofundar a cidadania ativa e valorizar a democracia local, através do diálogo entre os órgãos municipais e a sociedade civil na procura de soluções, considerando sempre os recursos disponíveis.

