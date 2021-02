Câmara de Mesão Frio atribuiu apoio de 20 mil euros aos bombeiros voluntários

Na sua última reunião ordinária do dia 18 de fevereiro, a Câmara Municipal de Mesão Frio deliberou conceder um apoio financeiro extraordinário, no valor de 20 mil euros, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio (AHBVMF), para ajudar a custear a aquisição de dois veículos: uma Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD) e um Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes (VDTD), para suprimir as dificuldades acrescidas que a AHBVMF enfrenta, no atual contexto pandémico provocado pela COVID-19 e que muito tem exigido da Corporação de Bombeiros.

O investimento insere-se numa política da autarquia que visa reforçar e garantir os meios de socorro necessários à população, numa altura em que os gastos com equipamentos têm sido avultados e o transporte de doentes não urgentes, que é a principal fonte de receita da AHBVMF, está cancelado desde o início da pandemia, comprometendo a capacidade de salvaguardar a assistência. Também as despesas com o equipamento de proteção individual, o elevado número de ocorrências e a exigência de disponibilidade de mais veículos para socorrer e transportar doentes, tornaram fundamental reintroduzir meios e recursos, que permitam uma máxima prontidão e intervenção dos bombeiros, particularmente nesta fase.

O subsídio extraordinário pretende melhorar a qualidade do transporte de doentes, nesta instituição que se distingue pelos serviços que presta à comunidade e à causa pública, atuando, de imediato, em situações de emergência e de catástrofe.