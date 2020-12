Câmara de Lamego oferece vouchers de consumo neste Natal

A Câmara Municipal de Lamego vai dinamizar durante a quadra natalícia a campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” com o objetivo de dinamizar o comércio tradicional e a economia local que vive um momento muito difícil devido à atual pandemia. Esta iniciativa atribuirá vouchers de consumo no valor de 10€ por cada 50€ de compras realizadas até ao dia 9 de janeiro. Os vouchers podem ser levantados na Loja Interativa de Turismo (LIT), mediante a apresentação das faturas correspondentes. Em seguida, podem ser trocados entre os dias 9 de dezembro e 31 de março nos estabelecimentos comerciais e de restauração aderentes. Há um limite de 2500 vales de consumo destinados a esta campanha. Para efeitos de atribuição dos vouchers, a campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” aceitará as despesas comprovadas através da apresentação de fatura com o NIF do consumidor. Os estabelecimentos comerciais e da área de restauração que desejam aderir, devem manifestar, previamente, a sua adesão à campanha, por escrito, junto da Câmara Municipal.

Em simultâneo, a autarquia de Lamego também vai promover, durante a época mais festiva do ano, o concurso “Montras de Natal”, para o qual ainda se podem candidatar todos os estabelecimentos comerciais da cidade, qualquer que seja o seu ramo de atividade. Pela primeira vez, os três primeiros classificados vão receber prémios monetários no valor de 500€, 300€ e 100€. A adequação ao tema, a harmonia e estética do conjunto e a originalidade serão alguns dos critérios de apreciação a ter em conta pelo júri do concurso.

A ficha de inscrição para os lojistas que desejam participar está disponível em www.cm-lamego.pt e no Balcão de Atendimento do Município de Lamego.