Câmara de Lamego oferece vales de compras até 9 de janeiro

A Câmara Municipal de Lamego continua a oferecer, até ao dia 9 de janeiro, vouchers de consumo no valor de 10€ por cada 50€ de compras realizadas nas lojas aderentes da campanha “Eu COMPRO no Comércio Local”. Estes vouchers podem depois ser levantados, até 15 de janeiro, na Loja Interativa de Turismo (LIT), mediante a apresentação das faturas correspondentes. Os 133 estabelecimentos aderentes estão identificados com um dístico nas montras e a listagem pode ser consultada em www.cm-lamego.pt.

O objetivo da campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” é apelar ao consumo nas lojas de rua do concelho e ajudar, deste modo, a combater o difícil momento que a economia local atravessa devido à pandemia da Covid-19.

Com o objetivo de atrair mais pessoas ao concelho, a autarquia também está a dinamizar o concurso “Montras de Natal”. Pela primeira vez, integram esta competição representantes do comércio tradicional fora da cidade e as 63 lojas aderentes recebem um prémio de participação no valor de 50€.