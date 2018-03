Câmara de Lamego incentiva adoção de cães abandonados

Câmara Municipal de Lamego iniciou este ano um programa de esterilizações em canídeos, cumprindo desta forma a obrigação legal de implementação desta importante medida que visa o controlo da população de cães abandonados e proíbe o seu abate. Na prática, através deste procedimento, tem aumentado consideravelmente o número de adoções. As estatísticas são claras: desde o início do ano, 26 cães conheceram uma nova família, um número elevado em comparação com igual período do ano passado.

Para alcançar este bom resultado é determinante a colaboração dos centros de atendimento médico-veterinários e de organizações não governamentais de proteção animal que estabeleceram um “diálogo franco e de cooperação” com a autarquia de Lamego com vista à resolução de um problema preocupante.

Os interessados em adotarem um cão, devem dirigir-se ao Canil Municipal de Lamego, situado junto ao Parque Biológico da Serra das Meadas, de segunda a sexta-feira, e levar consigo o Cartão de Cidadão. É obrigatória a colocação de microchip e a administração da vacina antirrábica. A esterilização dos animais é gratuita.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário