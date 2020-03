Câmara de Lamego encerra novos espaços e suspende feira semanal

Em cumprimento das recomendações emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus COVID-19 e do Plano de Contingência do Município de Lamego, o Presidente da Câmara Municipal decidiu encerrar ao público novos espaços públicos do concelho, nomeadamente o Parque Biológico da Serra das Meadas, o parque infantil do Parque Isidoro Guedes e todos os polidesportivos. Decidiu ainda proceder à suspensão da feira semanal.

Em simultâneo, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, a oferta de transportes públicos será reajustada, entrando em vigor os horários de período não escolar em todas as linhas operadas pela Transdev.