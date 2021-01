Câmara de Lamego e ESTGL fazem inventário do património azulejar

O município de Lamego possui um importante património azulejar que se distribui, entre outros locais, por fachadas de habitações particulares, jardins e fontanários. Dada a sua relevância cultural e artística e a necessidade de contribuir para a sua salvaguarda, a Câmara Municipal de Lamego, em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL), vai avançar com o levantamento e a catalogação deste importante património.

A colaboração de índole educacional, científica, técnica e formativa entre as duas entidades concretiza-se ao abrigo da celebração de um protocolo que poderá constituir um instrumento valioso para o “Projeto SOS Azulejo”, uma vez que a catalogação será feita de acordo com o Sistema Az Infinitum – Sistema de Referência e Indexação de Azulejo, desenvolvido pela “Rede de Investigação em Azulejo”.

A Câmara Municipal de Lamego considera que a realização deste inventário é relevante, numa primeira fase, para a salvaguarda e proteção deste património urbano, muitas vezes objeto de grave delapidação, e para a sensibilização da comunidade para a necessidade da sua valorização. Esta catalogação pode ainda, numa fase posterior, servir de base para a classificação das fachadas dos edifícios como “Imóveis de Interesse Municipal”.

O protocolo agora estabelecido prevê que a autarquia conceda apoio logístico, através do fornecimento de recursos materiais e técnicos necessários, enquanto que a ESTGL promoverá a organização e a formação de grupos de trabalho voluntários com vista ao levantamento do acervo azulejar e a realização do seu estudo, no âmbito das competências técnico-científicas identificadas.