Câmara de Lamego e Comando Distrital da PSP elogiam “excelentes relações”

O elogio às “excelentes relações institucionais” existentes entre o Município de Lamego e o Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram a tónica dominante dos discursos proferidos durante a sessão solene comemorativa do 141º Aniversário desta força de segurança. “A compreensão de que o cidadão ocupa um papel central no sistema de segurança interna leva-nos a manter as melhores relações com a PSP, nacional, distrital e municipal, pelo que se impõe, cada vez mais, uma crescente visibilidade da Polícia e uma política de proximidade com os cidadãos”, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal de Lamego. Pese embora enaltecer o grande envolvimento entre a divisão da PSP de Lamego e os Lamecenses, Ângelo Moura alertou para a necessidade “premente” do quadro de pessoal prever mais contratações. Nesta ocasião, anunciou ainda que a autarquia está disposta a colaborar na melhoria das atuais instalações utilizadas pela divisão policial.

O Comando Distrital de Viseu da PSP escolheu, pela quinta vez na sua história, a cidade de Lamego para receber as cerimónias comemorativas de mais um aniversário, este ano presididas pelo diretor nacional, superintendente-chefe Luís Farinha. “Tenho consciência das vicissitudes e dificuldades que o Comando enfrenta. Existem limitações. É nossa expetativa que em 2018 haja uma evolução positiva no reforço dos meios técnicos e humanos”, garantiu. Este anúncio surgiu como resposta ao pedido formulado anteriormente pelo comandante distrital Vítor Rodrigues que elencou as dificuldades sentidas pelos agentes que servem as duas maiores cidades do distrito, apelando ao investimento nos recursos móveis e informáticos e na frota automóvel que afirmou estar “envelhecida”. Informou ainda que, no ano passado, foi registado um “aumento ligeiro” da criminalidade geral, devido ao crescimento do número de furtos.

O programa de comemorações do Comando de Viseu da PSP abrangeu a realização de uma cerimónia religiosa na Igreja das Chagas e uma sessão solene na Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego, cujo encerramento ocorreu com a imposição de condecorações aos agentes que se distinguiram no exercício das suas funções. O Centro Multiusos acolheu ainda a exposição “150 Anos da PSP” que mostrou as mais variadas valências e meios desta força de segurança, algumas desconhecidas do grande público.

Recorde-se que o Comando de Policia de Viseu é o herdeiro do Corpo de Policia Cívica, tendo como divisa “Para Bem Servir”. Para a cidade de Lamego, foram destacados, desde logo, um chefe de esquadra, um cabo de secção e oito guardas.

