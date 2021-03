Câmara de Lamego atribui 289 mil euros a associações

A Câmara Municipal de Lamego deliberou atribuir 289.550,0€ às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho, de modo a apoiar financeiramente as atividades que serão desenvolvidas até ao final do ano. Os subsídios são concedidos mediante a celebração de protocolos que visam fomentar o desenvolvimento de funções sociais, nas suas várias vertentes e formas. Nos próximos dias, vão receber a primeira tranche do valor concedido.

A Câmara Municipal de Lamego assinará protocolos de colaboração com 45 coletividades que prosseguem objetivos de interesse público, promovendo a educação, o desporto e o desenvolvimento dos jovens. Associações desportivas de diversas modalidades, bandas filarmónicas e grupos de escuteiros são apenas algumas entidades que vão receber financiamento municipal, tendo como contrapartida a obrigação de cumprir o plano de atividades apresentado. O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, saúda o espírito de cooperação manifestado pelos dirigentes associativos e a qualidade e abrangência da agenda de eventos a desenvolver durante os próximos meses.