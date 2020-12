Câmara de Lamego aprova orçamento para 2021

A Câmara Municipal de Lamego aprovou esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021. Os documentos foram aprovados sem votos contra. A política orçamental municipal continuará a promover o aumento da execução do investimento, a redução das despesas correntes e a manutenção do esforço de captação de novas receitas. Também será reforçado o investimento nas freguesias com vista à afirmação da coesão territorial do concelho e o investimento em medidas sociais que contribuam para minorar o impacto da pandemia junto das famílias.

As Grandes Opções do Plano para o próximo ano privilegiam a concretização de um plano de investimentos estruturantes nas áreas da mobilidade, regeneração urbana, ambiente, ação social, educação, cultura e associativismo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Neste sentido, ao nível do investimento, assume como grande aposta a execução de importantes intervenções associadas a projetos comunitários do PEDU, sendo o de valor mais elevado a construção do futuro Parque Urbano de Lamego, orçada em quatro milhões de euros. Entre outras intervenções, que também vão avançar em breve no terreno, merecem especial destaque a construção da passagem inferior desnivelada do Escadório de Nossa Senhora dos Remédios e a requalificação do espaço público – Mártir de S. Sebastião e Medelo. “O documento pauta-se pelos princípios do rigor, gestão cuidadosa e absoluta transparência, não deixando de contemplar as prioridades estabelecidas pelo executivo. Queremos construir um concelho moderno, solidário e dotado de equipamentos e infraestruturas valorizadoras da qualidade de vida. Neste orçamento, os números são muito importantes, mas as pessoas são ainda mais”, fundamenta o Presidente Ângelo Moura.