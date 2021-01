Câmara de Lamego apoia reabilitação do claustro do Convento de Ferreirim

Câmara Municipal de Lamego vai colaborar na reabilitação do claustro do Convento de Santo António de Ferreirim, uma intervenção promovida pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), num investimento superior a 157 mil euros. As obras vão começar muito em breve para complementar o trabalho realizado na primeira fase da Operação Vale do Varosa, a qual deu origem à criação do Centro Interpretativo existente neste monumento, aberto ao público em julho de 2016.

A colaboração da autarquia de Lamego será concretizada através de uma dotação financeira que servirá para reforçar a execução dos trabalhos de reabilitação e valorização da Igreja e Mosteiro de Ferreirim.

Com esta intervenção, a monumentalidade e o elevado valor arquitetónico do Convento de Santo António de Ferreirim e do seu espólio artístico ganham uma nova atratividade. Os trabalhos a realizar incluem “a melhoria da acessibilidade à igreja e centro interpretativo, através do claustro, permitindo um maior conforto no acesso às instalações sanitárias e, através da reabilitação dos percursos circundantes à igreja, o usufruto visual em condições desejáveis para os visitantes”, descreve a DRCN. Com um prazo de execução de quatro meses, a requalificação programada também prevê a criação de um novo acesso à torre que “permitirá ao visitante uma experiência de grande impacto e uma perspetiva total do claustro, do antigo mosteiro e da paisagem envolvente”.

Classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1944, o Convento de Ferreirim foi construído nos finais da Idade Média por iniciativa dos últimos Condes de Marialva, cujo túmulo se conserva ainda no interior.