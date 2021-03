Câmara de Lamego acelera renovação do Bairro do Castelo

A Câmara Municipal de Lamego está a reforçar neste momento o processo de revitalização do Bairro do Castelo com a reabilitação, em simultâneo, da Torre dos Figos e da Casa do Horto, até agora votadas ao abandono. A concretização destes novos investimentos ajudará a criar as condições favoráveis à fixação de moradores e a atrair novas pessoas e atividades a esta zona histórica da cidade, ao constituírem-se como espaços de acolhimentoe expressão artística. O investimento conjunto é superior a 530 mil euros.

Historicamente, a Torre dos Figos teve diversas utilidades, nomeadamente como Torre Militar Albarrã e a sua posterior ocupação como Casa da Câmara, entre o séc. XIV e o séc. XIX. Tendo em conta o seu elevado valor patrimonial, o projeto de arquitetura vai, simultaneamente, recuperar e regenerar a sua estrutura, fazendo a passagem do uso militar para o uso cívico. A intervenção em curso transformará este imóvel num espaço público de valorização do património histórico da cidade e de atração e promoção do turismo e da cultura. Tendo em conta a sua simbologia e a sua localização no “coração” do Bairro do Castelo, acolherá a sede da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH) e disponibilizará três salas multiusos e de exposições.

Mais acima, erguida junto à entrada do Castelo de Lamego, a Casa do Horto acrescentará mais um lugar memorável a este bairro histórico. Já foram demolidas as ruínas da casa antiga e o novo edifício que vai nascer no local estará preparado para acolher eventos e exposições, com o objetivo de atrair jovens e turistas que querem usufruir da sua localização única e da vista privilegiada sobre a cidade.

Adjudicadas à firma “ATWAAL”, as duas obras são concretizadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER. “Estes dois investimentos municipais integram um conjunto de intervenções que vão trazer uma nova vida à cidade, tanto ao nível paisagístico e urbanístico, como ao nível da qualidade de vida dos munícipes permitindo o usufruto de uma cidade mais moderna, com conforto e segurança”, afirma o Presidente Ângelo Moura.