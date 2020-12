Câmara de Chaves suspende pagamento de parquímetros até ao dia 31 de dezembro

Encontra-se suspenso, desde o passado dia 14 e até ao dia 31 de dezembro de 2020, o pagamento do valor devido pelo estacionamento de superfície. Os parques com parquímetros são agora gratuitos, incentivando, por esta via, o consumo no comércio local, sem valor acrescentado, durante a época festiva.

Esta ação integra um pacote de medidas excecionais, de natureza transitória, destinadas a mitigar os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19, nas famílias e empresas/negócios com sede no concelho.

A resposta aos diferentes problemas criados pela Covid-19 é uma obrigação de todos, da comunidade no seu conjunto, assumindo a autarquia medidas que permitam contribuir para a solidariedade nos setores económicos e sociais, na proteção dos cidadãos.