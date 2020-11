Câmara de Chaves mantém Feira Semanal e Mercado Municipal

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, decidiu manter a realização semanal da feira retalhista e do mercado municipal, na sequência da Resolução do Conselho de Ministros, publicada ontem, que delega nas autarquias a decisão sobre a realização de feiras e mercados de levante.

Em despacho exarado no final do dia de ontem, além da decisão tomada, foi igualmente determinado o cumprimento rigoroso das medidas pela Direção Geral da Saúde, à luz do plano de contingência em vigor e regulamento aprovado, bem como o reforço das medidas de fiscalização do cumprimento do Plano de Contingência da Feira Semanal e do Mercado Municipal, atendendo ao risco acrescido no concelho, em consequência do crescente número de infetados.

A autarquia apela a todos os cidadãos o cumprimento das medidas de proteção individual, tais como a higienização das mãos, distanciamento social e uso de máscara obrigatório.