Câmara de Chaves investe 280 mil euros na limpeza urbana e reforça equipas de trabalho

Nos últimos três anos, autarquia reforçou sistema de limpeza urbana, através da aquisição dos mais modernos equipamentos e reforço de profissionais

Continuar a melhorar o padrão de limpeza urbana, através da modernização e reforço dos respetivos serviços, ao mesmo tempo que se economizam custos. É com este objetivo que o Município continua a investir significativamente nos serviços de limpeza urbana, com a aquisição de novos e modernos equipamentos e reforço das equipas de trabalho.

Nos últimos três anos, a autarquia adquiriu seis novos equipamentos de limpeza urbana – maioritariamente elétricos -, num investimento global de cerca de 280 mil euros. Estas máquinas, devido às suas dimensões e características, permitem, entre outras vantagens, efetuar recolhas de lixo de forma célere, aumentando com grande qualidade e eficiência a limpeza de ruas.

As equipas de trabalho também têm vindo a ser reforçadas, quer com a mobilização de funcionários de outros serviços para a Divisão de Ambiente, quer com a contratação de novos colaboradores, constituindo, assim, um importante reforço para a manutenção da limpeza urbana.

Apesar do elevado investimento por parte do município flaviense, continua a ser fundamental a colaboração dos munícipes na manutenção da limpeza do concelho, através de comportamentos “amigos” do ambiente e da correta deposição de resíduos sólidos urbanos nos contentores adequados.