Câmara de Chaves e ONG Saúde em Português juntas na Luta contra o tráfico de Seres Humanos

O dia mundial da Luta contra o tráfico de Seres Humanos, foi assinalado ontem, dia 30 de julho, com a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre o Município de Chaves e a ONG – Saúde em Português e a inauguração da exposição “Mercadoria Humana – Fotografia e Artes Plásticas”, na Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves.

O Protocolo prevê a colaboração no desenvolvimento de ações de sensibilização, prevenção e informação de grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis para o Tráfico de Seres Humanos, bem como a responsabilização para os deveres cívicos na denúncia deste crime público.

Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, esta iniciativa “pretende dar relevância a uma temática tão sensível e problemática da sociedade atual, na salvaguarda e defesa dos direitos humanos, para construção de uma sociedade mais justa e equilibrada.”

Estão ainda contempladas iniciativas direcionadas a formação de técnicos da área social para identificação e resolução de situações de risco, num trabalho desenvolvido em rede entre os serviços sociais municipais e parceiros.

A exposição conta com 8 fotografias da autoria de Pedro Medeiros, e 5 obras em fibra de vidro (manequins) criados por alunos da Escola Universitária de Artes de Coimbra, sobre as quais foram realizadas intervenções plásticas, de modo a promover à comunidade local a sua visualização, sensibilizando e informando para o Tráfico de Seres Humanos.

A exposição estará patente ao público até dia 31 de agosto, e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h00, e sábado entre as 10h00 e as 13h00.

Projeto financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.