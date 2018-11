Ação “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” contará com a presença do jovem músico, vencedor de uma das edições do programa Ídolos

O Município de Chaves, em parceria com a Iberdrola, irá proporcionar a todos os alunos do 4º ano de escolaridade, de todas as escolas do 1º ciclo do concelho, dois espetáculos relacionados com a temática do ambiente, como forma de promover a preservação da natureza e a importância da água para a sobrevivência dos seres vivos.

A ação “O Planeta Limpo do Filipe Pinto”, promovida pela Empresa Betweien, irá realizar-se no dia 30 de novembro, pelas 10h30 e pelas 14h30, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. A iniciativa visa a sensibilização das crianças para a adoção de comportamentos mais responsáveis do ponto de vista da proteção do meio ambiente. A ação contará com a presença de Filipe Pinto, o jovem músico vencedor de uma das edições do programa Ídolos, que fará a apresentação do seu livro, seguindo-se uma atuação musical sendo bem como uma sessão de autógrafos.

“O Planeta Limpo do Filipe Pinto” não é, apenas, um livro e um espetáculo. É, sobretudo, uma viagem, repleta de aventuras, ao planeta imaginário do jovem músico. Pela mão do Filipe, as crianças terão a oportunidade de conhecer os recantos e encantos da floresta, cruzando-se com os seus simpáticos habitantes, as mais diversas criaturas da natureza, e percebendo, na primeira voz, o impacto negativo das más ações humanas na existência e na sobrevivência de todos os seres vivos.

“O Planeta Limpo do Filipe Pinto” tem a chancela “LER +” do Plano Nacional de Leitura 2027, no tema “Ciências e Tecnologias”.

A Iberdrola associa-se a este evento, que vai juntar centenas de crianças do concelho e mostrar-lhes como podemos criar um “planeta limpo”. Para a Iberdrola é fundamental despertar os mais novos para a importância de proteger o ambiente.

Esta é uma das ações apoiadas pela Iberdrola nos concelhos que envolvem o Sistema Eletroprodutor do Tâmega, como é o caso de Chaves. Esta obra ficará concluída em 2023 e, até lá, vai criar 13.500 empregos diretos e indiretos.

