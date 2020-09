Câmara de Chaves apoia Bandas Musicais em mais de 30 mil euros

O Município de Chaves atribuiu um apoio financeiro às seis Bandas Musicais do concelho, dando resposta às necessidades apresentadas pelas respetivas associações, no apoio ao desenvolvimento do seu Plano de Atividades.

No âmbito do protocolo assinado, a autarquia flaviense atribuiu uma comparticipação financeira, no valor de 5 mil e 100 euros, a cada entidade, nomeadamente à Banda Municipal Flaviense “Os Pardais” e às Bandas Musicais de Loivos, Outeiro Seco, Rebordondo, Torre de Ervededo e Vila Verde da Raia, totalizando o valor de 30 mil e 600 euros.

O Presidente da Câmara, Nuno Vaz, reconhece a necessidade de “promover e apoiar a qualidade do desempenho artístico deste setor, no qual as Bandas Musicais se constituem como coletividades ao serviço da educação e divulgação cultural na promoção da sua freguesia e da região”.

De referir que as Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são as principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” de muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e musicais, estimulando as relações sociais

entre os seus membros.