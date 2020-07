Câmara de Boticas vai passar a entregar o correio em algumas aldeias do concelho

Na sequência da reunião mantida na semana passada com responsáveis da Direção da Região Norte dos CTT, onde o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, deu conta das muitas manifestações de desagrado da população do Concelho relativas aos atrasos na entrega de correspondência por parte dos CTT, manifestando a necessidade de solucionar esta situação e a disponibilidade por parte da Câmara Municipal para estabelecer formas de colaboração que permitam ultrapassar este problema, a Câmara de Boticas vai assegurar, já no decorrer da próxima semana, a distribuição de Correio numa parte significativa das aldeias do Concelho, através do estabelecimento de um protocolo com os CTT.

Assim, as aldeias e lugares que passarão a contar com distribuição de correio com responsabilidade da Câmara serão: Quintas, Carreira da Lebre, Beça, Pinhal Novo, Minas de Beça, Vilarinho da Mó, Carvalhelhos, Carvalho, Lavradas, Atilhó, Alturas do Barroso, Vilarinho Seco, Gestosa, Vila Pequena, Cerdedo, Vila Grande, Lousas, Casal, Antigo, Espertina, Agrelos, Bostofrio e Viveiro.

O Presidente da Câmara sublinha que “esta foi a melhor solução que encontramos para poder responder às necessidades da nossa população e garantirmos a eficácia e a celeridade que um serviço desta natureza deve ter, evitando os problemas que resultam do atraso do correio. Salvaguardado está também o facto de que esta decisão não irá interferir em nada com o funcionamento do Posto dos CTT em Boticas, tendo a garantia de que o mesmo continuará aberta e em normal funcionamento”.