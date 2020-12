Câmara de Boticas ofereceu presentes de Natal às crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo

Sendo o Natal uma época tão especial e com tanto simbolismo, principalmente para os mais pequenos, o Município de Boticas manteve aquela que já é um tradição e ofereceu as habituais prendas natalícias a todas as crianças dos Jardins de Infância de Beça e Boticas e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, vestiu-se a rigor para a ocasião e procedeu esta sexta-feira, dia 18 de dezembro, à entrega dos presentes, este ano em moldes diferentes do habitual, em virtude do momento que atravessamos e cumprindo as regras determinadas pelas Autoridades de Saúde no âmbito da Covid-19.

Apesar das limitações impostas pela atual situação pandémica, a felicidade e ansiedade do momento estava espelhada nos rostos dos mais pequenos, que se apressaram a abrir os presentes oferecidos pela Autarquia.

Fernando Queiroga referiu que “mais do que a prenda em si, o que realmente importa é o apreço que temos pelas crianças do nosso Concelho”, acrescentado que “apesar das limitações do momento, sei que este foi um gesto com muito significado para todos, inclusive para mim, que pude, ainda que de uma forma mais condicionada, retribuir o carinho que me transmitiram não apenas hoje, mas durante todo o ano letivo”.