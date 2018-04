Câmara de Boticas intensifica acções de limpeza dos terrenos florestais

Cumprindo o estabelecido pelo Regime Excepcional das Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível, preconizado no Orçamento do Estado para 2018, que determinou a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos florestais pelos particulares mas também pelas autarquias, dentro das suas áreas de intervenção, a Câmara Municipal de Boticas, através da sua equipa de sapadores florestais, está já a proceder à limpeza de áreas sob sua tutela, tendo iniciado estas nos locais considerados de maior prioridade e risco. No decorrer da semana passada e já durante esta semana, aproveitando a ligeira melhoria das condições climatéricas, foi já limpa uma área considerável junto à Unidade de Cuidados Continuados e nas proximidades do Parque Empresarial (junto à EN 311, na ligação para Pinho).

Os trabalhos de limpeza e remoção dos materiais lenhosos irão intensificar-se nas próximas semanas, procurando a Autarquia cumprir os prazos estipulados para as acções de limpeza, mau grado a falta de recursos e meios, o que obrigará a autarquia a recorrer a serviços externos para poder fazer face à extensa área cuja limpeza dos terrenos florestais é da sua responsabilidade.

Recorde-se que, no âmbito da Lei, deve estar limpa uma faixa de 50 metros relativamente às edificações.