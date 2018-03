Câmara de Boticas e Iberdrola assinalaram o Dia da Árvore

A Iberdrola e a Biosfera, em conjunto com o Município de Boticas, assinalaram esta quarta-feira, dia 21 de março, o Dia Mundial da Árvore com iniciativas dirigidas às crianças do 1º e 2 º ciclos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Durante todo o dia, as crianças puderam conhecer as várias espécies de seres vivos e plantas existentes na fauna e na flora do Alto Tâmega e que são alvo de estudo no contexto ambiental da construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, um dos maiores projetos hidroelétricos desenvolvidos na Europa pela Iberdrola.

O contacto com aves, répteis, peixes, anfíbios e plantas permitiu despertar nos mais pequenos o interesse pelas diferentes espécies e incentivá-los a preservarem a biodiversidade existente na região.

A vereadora da Câmara Municipal, Maria do Céu Fernandes, destacou que “a realização deste tipo de atividades permite que as crianças estejam em contacto com animais e plantas e dessa forma conhecer mais pormenorizadamente cada um deles”.

Por sua vez, a representante da Iberdrola, Sara Hoya, referiu a importância da realização deste tipo de ações junto da comunidade escolar.

“O objetivo desta iniciativa foi dar a conhecer às crianças o vasto património natural existente no Tâmega e, ao mesmo tempo, explicar-lhes o impacto que a preservação destas espécies tem no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas”, disse Sara Hoya.

À margem desta iniciativa, as crianças dos Jardins de Infância de Beça, Boticas e Santa Casa da Misericórdia também assinalaram o Dia da Árvore através da plantação de quatro árvores, de espécies autóctones (castanheiro, carvalho e sobreiro), no jardim contíguo ao edifício da Câmara Municipal.

Algumas das árvores plantadas foram oferecidas pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) ao Município de Boticas, no âmbito da campanha “Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés”.