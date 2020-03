Câmara de Armamar encerra todos os edifícios municipais, incluindo a própria sede

Devido à situação presente relacionada com a pandemia do COVID-19, a Câmara Municipal de Armamar tomou decisões relativas ao funcionamento dos equipamentos municipais e serviços com necessidade de encerrar, incluindo a sede do município, com efeitos a partir das 23:59 horas de hoje, e por tempo indeterminado.

Os espaços a encerrar são os seguintes: Edifício Sede do Município; Biblioteca Municipal; Espaço Cidadão; Espaço Internet; Gabinete de Inserção Profissional; Gabinete Técnico Florestal; Loja Interativa de Turismo; Pavilhões Gimnodesportivos; Piscinas Municipais e ginásio. Está também suspensa a Feira Quinzenal e a cedência de viaturas municipais a entidades externas ao município.

Em caso de manifesta necessidade e urgência de contacto com os serviços municipais, nomeadamente os disponibilizados no edifício sede, devem os munícipes e demais públicos contactar pelo telefone número 254 850 800 ou através do endereço de correio eletrónico atendimento@cm-armamar.pt.

Sobre o funcionamento dos equipamentos municipais e serviços, conforme a evolução desta situação novas informações serão veiculadas quando existirem.