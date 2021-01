Câmara de Alijó recolheu 79 animais errantes em 2020

Durante o último ano, o Município de Alijó recolheu 62 cães e 17 gatos no Concelho, num total de 79 animais reencaminhados para o Centro de Recolha Oficial do Vale do Douro Norte.

Foi promovida a esterilização de 34 cães e 10 gatos oriundos do Concelho, tendo sido adotados 36 cães e 10 gatos durante o mesmo período. Atualmente, o Centro de Recolha do Vale do Douro Norte é responsável por receber os animais que se encontram desprotegidos na via pública em sete municípios, entre os quais o de Alijó.

Tendo em conta as atuais dificuldades inerentes à recolha de animais, a Câmara de Alijó decidiu avançar com a construção de um canil municipal, tendo já lançado o concurso público para a sua execução. Este projeto visa estruturar e dignificar as políticas municipais relativas aos animais errantes do Concelho, nomeadamente os problemas de captura e esterilização.