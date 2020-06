Câmara de Alijó cobre todo o concelho com dispensadores de álcool-gel

O Município de Alijó instalou um total de 100 dispensadores de álcool-gel em todas as localidades do Concelho. O Presidente da Câmara Municipal, José Paredes, sublinha que esta medida preventiva de combate à pandemia de Covid-19 cobre todo o Concelho de Alijó.

“Tendo em conta que estamos na fase de desconfinamento, é importante reforçar as medidas públicas de higiene e segurança sanitária e garantir que as pessoas possam higienizar as suas mãos com frequência”, defende José Paredes.

Os dispensadores de álcool-gel em inox, que são ativados através de um pedal, foram colocados junto a todas as IPSS do concelho e outros locais públicos, como igrejas e capelas, onde há maior concentração de pessoas.

Apesar de terem sido instalados há pouco tempo, alguns dispensadores já foram alvo de vandalismo. O Município de Alijó lamenta e repudia este tipo de práticas e apela ao civismo de todos, de modo a que toda a população possa usufruir destes dispensadores, que são património de todos os munícipes.