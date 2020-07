Câmara de Alijó atribui 12 bolsas de estudo a estudantes do Ensino Superior

O Município de Alijó entregou ontem, 15 de julho, bolsas de estudo no valor de 800 euros cada a 12 estudantes do Concelho de Alijó que frequentaram o Ensino Superior no ano letivo 2019/2020. Esta medida tem como objetivo aliviar o esforço económico das famílias e incentivar a continuidade da formação e educação ao longo da vida.

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, recebeu os 12 estudantes de diferentes freguesias do Concelho no Salão Nobre dos Paços do Concelho. “Começamos com a atribuição de oito bolsas de estudo no primeiro ano, passamos para 10 e estamos agora a entregar 12, mas queremos ir mais além e chegar cada vez a mais jovens”, sublinhou o autarca.

José Paredes acredita estas bolsas representam “uma ajuda significativa que pode fazer a diferença no orçamento de muitas famílias”. “A situação financeira da autarquia é difícil, mas não podemos deixar de apoiar quem efetivamente precisa e merece, porque os jovens são o futuro do nosso Concelho”, realçou o Presidente da Câmara. No final da sessão, José Paredes parabenizou os estudantes do Ensino Superior pelo seu percurso académico, desejando-lhes os maiores sucessos no futuro.