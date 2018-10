A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) irá realizar, de 25 a 29 de outubro, a “Caloirada aos Montes 2018”.

Sob o lema “Da lama nasce tudo”, o cartaz deste ano promete “novas eras, novas etapas e novas histórias” aos alunos da UTAD, que podem contar com cartaz recheado de nomes com grande projeção atual, como Blaya, Dillaz, Valete e os brasileiros Putzgrilla. Mas o cartaz reserva uma noite especial para a música tradicional portuguesa com o popular Quim Barreiros. No domingo, irá realizar-se o tradicional baile do caloiro.

António Vasconcelos, presidente da direção da AAUTAD garante que a Caloirada aos Montes irá continuar “fiel ao seu espírito de caloiro”.

“As gerações vão mudando, no entanto, o espírito que se vive na academia transmontana, principalmente no início de um novo ano letivo, marcado pela entrada dos novos alunos, mantém-se bem vivo, marcado por uma comunidade unida e com um grande sentido académico”, referiu o dirigente académico.

A Caloirada aos Montes irá realizar-se, como habitualmente junto à biblioteca municipal de Vila Real