“Caloirada aos Montes” anima cidade com os nomes mais vibrantes da atualidade

Dedicada aos novos alunos que ingressaram este ano na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) a “Caloirada aos Montes 2019”, organizada pela Associação Académica da UTAD (AAUTAD), aposta em novos valores da música portuguesa, com nomes sonantes e que estão no topo das preferências dos jovens estudantes.

De 30 de outubro a 4 de novembro, o recinto montado junto à biblioteca municipal de Vila Real vai receber Plutónio, voz do muito conhecido tema “Cafeína”, Julinho KSD, Slow J, que apresenta o seu novo álbum “The art of slowing down”, X-Tense, Supa Squad, conhecidos por temas como “Tudo nosso”, MC Du Black e ainda, num tom mais popular, Chico da Tina e Toy.

José Pinheiro, presidente da direção da AAUTAD explica que a “Caloirada aos Montes” deste ano foi “especialmente pensada para agradar aos novos alunos”, tendo sido feita uma “pesquisa aturada” sobre os gostos musicais dos estudantes, que mostraram um grande interesse nos nomes do hip hop/Trap, Afro trap, RnB e Rap, sem esquecer também a eletrónica portuguesa.

Integrado no programa cultural da “Caloirada aos Montes”, o dia anterior, 29 de outubro, é dedicado à solidariedade através de um concerto de Tunas, a realizar na Aula Magna da academia transmontana com a presença da Vibratuna, TAUTAD e Imperialis. A apresentar o evento estará o humorista e estudante da UTAD, Tomás Matos. O valor da entrada, dois euros, será repartido entre uma causa social e as secções culturais e desportivas da AAUTAD. De referir que esta noite irá também contar com uma atuação da mais recente secção da UTAD, o Grupo Universitário de Dança.

Tal como tem vindo a promover nas suas atividades, a AAUTAD vai apostar mais uma vez na sensibilização dos estudantes para a importância da preservação ambiental, através da utilização de copos reutilizáveis, cuja imagem é sempre renovada, para que seja também um objeto ideal para ficar como recordação para os estudantes.