Cadeia de supermecados Lidl reabriu loja em Vila Real

A cadeia de supermercados Lidl reabriu hoje a sua loja em Vila Real, que vem substituir a anterior, construída em 1997 e demolida no passado mês de maio, criando sete novos postos de trabalho que se juntam aos 26 já existentes.

Depois de vários meses envolta em polémica, devido à aquisição do terreno onde estava edificada a panificadora Panreal (cujo edifício foi projetado pelo artista flaviense Nadir Afonso), entretanto demolida para dar lugar a um parque de estacionamento, a loja de Vila Real reabriu esta quarta-feira.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, do Vereador do Urbanismo, Adriano Sousa, e do Presidente da Junta de Freguesia, Francisco Rocha.

Dotada de uma imagem contemporânea e com novos arranjos exteriores, a nova loja Lidl beneficiou os arruamentos, passeios envolventes e as infraestruturas existentes, criando também um novo acesso pedonal.

Com cerca de 1400 m2 de área de vendas e um parque de estacionamento ampliado, esta loja traz à população do concelho de Vila Real um novo e agradável espaço para as suas compras diárias e semanais, com acesso facilitado a produtos e serviços inovadores e de elevada qualidade ao melhor preço.

Seguindo a linha de construção das mais recentes lojas Lidl, apresenta um design arquitetónico moderno e funcional, com corredores mais largos, um pé direito mais elevado e uma fachada inteiramente em vidro, que confere uma luminosidade natural ao interior da loja. Conta com uma nova zona de padaria self-service, onde diariamente são disponibilizadas dezenas de variedades de pão e pastelaria, de uma máquina de corte de pão e de uma máquina de sumo de laranja natural, que permite um saudável refresco, espremido na hora.

O Lidl informou, ainda, através de comunicado, que aquando do encerramento da antiga loja, em maio deste ano, foram doadas quase doadas toneladas de alimentos, entre os quais frutas e legumes, carne e massas, à comunidade. Agora, na reabertura da nova loja, o Lidl continuará este seu trabalho, não só através da doação habitual de cabazes de bens essenciais – entre os quais leite, massa, arroz, leguminosas, azeite, atum, salsichas ou cereais – ao Centro Social e Paroquial S. Tomé do Castelo e ao Centro Social e Paroquial de Santo António, como apoiará também a Refood, através do projeto Realimenta, que tem o objetivo fazer chegar a quem mais precisa alimentos que estão em perfeitas condições de consumo, mas que não obedecem a todas as condições comerciais.

A loja localiza-se na Avenida da Universidade, e está aberta diariamente das 8h30 às 21h30.