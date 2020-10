Bruno Pereira apresentou novo livro em Mondim de Basto

O jovem autor, Bruno Pereira, acabou de lançar uma nova obra poética intitulada C.I.N.C.O, que fez questão de partilhar com o público Mondinense.

Para além de familiares e amigos do autor, marcaram presença na apresentação deste livro – que decorreu no passado dia 5 de outubro, no auditório da Assembleia Municipal -, dois outros autores Mondinenses, Luís Jales de Oliveira e Luís Miguel, que falaram sobre o livro, sobre as qualidades e as facetas de Bruno Pereira, mas também animaram a sessão com música e leitura.

O livro C.I.N.C.O apresenta o Olhar de Bruno Pereira sobre o amor. Como o próprio explica, “aqui não há uma personagem principal, até podes ser tu, basta que te identifiques com o que está escrito”.

O Vice-Presidente Paulo Mota que também acompanhou esta apresentação referiu a importância de se apoiar a cultura e de se incentivarem os movimentos artísticos em territórios mais pequenos e distanciados dos grandes palcos. A cultura enriquece as populações e promove o desenvolvimento dos territórios.