Bruno Ferreira recandidata-se a Presidente do PSD Mondim de Basto

Bruno Ferreira apresentou a sua recandidatura a Presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Mondim de Basto. As eleições para os órgãos concelhios realizam-se no próximo dia 24 de outubro de 2020.

O social democrata apresenta-se a estas eleições dando continuidade à “construção do projeto de futuro para o concelho de Mondim de Basto”, iniciado há dois anos.

O candidato afirma que “o PSD Mondim de Basto tem vindo a construir a alternativa positiva que possa devolver, a todos os mondinenses, a esperança no futuro do concelho. De forma construtiva, temos vindo a apresentar propostas, a alertar e denunciar necessidades e problemas, a contactar e manter o diálogo com a população, associações, empresas e instituições, a ouvir e a receber propostas e sugestões dos mondinenses. “

Com o lema “Sim, Mondim de Basto”, a candidatura assume energia reforçada para corresponder às expetativas que os mondinenses têm vindo a depositar no PSD e no projeto de mudança que está a ser construído.

Para Bruno Ferreira “o momento social que estamos a atravessar veio evidenciar a importância de uma gestão autárquica estável, competente, dinâmica, com uma estratégia de desenvolvimento e capaz de responder aos desafios do presente e do futuro. Estamos empenhados em continuar a trabalhar para merecer a confiança dos mondinenses em todas as freguesias do concelho e concretizar a mudança necessária.”

O social democrata reafirma total disponibilidade e empenho para o concelho e para que, juntamente com a sua equipa, o PSD ganhe novo fôlego em torno de um projeto mobilizador e se prepare para vencer as próximas eleições autárquicas.

Bruno Ferreira é natural de Mondim de Basto, tem 37 anos, é especializado em Gestão – Ramo Pública e Empresário de profissão. Possui uma vasta experiência política autárquica e partidária, tendo já desempenhado as funções de Vereador do Município de Mondim de Basto, membro da Assembleia Municipal de Mondim de Basto e Assembleia Intermunicipal da CIM do Ave.