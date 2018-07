Tendo em conta os encargos consideráveis que a iluminação pública tem nas despesas anuais de energia do município, a Câmara de Boticas vai renovar a rede de iluminação pública existente no concelho, através da substituição de todas as luminárias por lâmpadas com tecnologia LED.

A modernização da iluminação pública rural, urbana e decorativa tem como objetivos garantir melhores condições de segurança e comodidade aos utilizadores de vias e espaços públicos, melhorar a qualidade de vida das populações e diminuir os custos anuais associados ao consumo de energia elétrica, evitando-se ainda a emissão de cerca de 400 toneladas/ano de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera.

O investimento será realizado no âmbito da candidatura designada de “Boticas + Eficiente – IP” – NORTE-03-1203-FEDER-000031, aprovada na sequência do aviso Norte-03-2017-42 – Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local, com um investimento total de 834.725,08€, um investimento elegível de 666.054,17€ e uma comparticipação FEDER à taxa de 95% de 632.751,46€, na modalidade de subvenção reembolsável.