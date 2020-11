Boticas: turma em isolamento após professora testar positivo à Covid-19

O concelho de Boticas registou, nos últimos dias, um aumento de casos confirmados de Covid-19, resultantes, na sua maioria, por contactos em contexto escolar em estabelecimentos de ensino fora do concelho.

Há, no entanto, a assinalar um teste positivo à Covid-19 de uma professora do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, que levou ao isolamento de uma turma de 19 crianças, que se manterão em casa até 16 de novembro.

Através de comunicado, a autarquia informou que está a acompanhar o evoluir da situação, em sintonia com o agrupamento de escolas e as autoridades de saúde pública. “Estamos a avaliar, a cada momento, a necessidade de adotar medidas adicionais de proteção da saúde pública e procurando que os contactos próximos dos casos positivos sejam testados com a máxima brevidade possível, para evitar que a transmissão do vírus possa alastrar entre a comunidade”, informou.

Segundo o último relatório epidemiológico do Alto Tâmega, o concelho de boticas regista quatro casos ativos de Covid-19.