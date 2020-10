Boticas: “Transformação Digital – Oportunidades e Desafios para as Empresas”

Realizou-se na passada sexta-feira, dia 16 de outubro, a iniciativa “Transformação Digital – Oportunidades e Desafios para as Empresas”, organizada pela Casa do Conhecimento de Vila Verde, em colaboração com a Rede de Casas do Conhecimento, da qual faz parte a Casa do Conhecimento de Boticas.

A sessão, que teve como orador o professor António Cunha, ex-Reitor da Universidade do Minho e Presidente da Direção Executiva na Associação Laboratório Colaborativo em Transformação Digital (DTx CoLAB), foi assistida por videoconferência a partir do Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e, ainda, de uma pequena comitiva de empresários do Concelho de Boticas.

António Cunha abordou vários assuntos ligadas à Transformação Digital, nomeadamente o desenvolvimento da Inteligência Artificial, da Realidade Virtual e Aumentada, entre outros, o impacto que essa transformação tem em todos os setores económicos, na sociedade e no ambiente, bem como a repercussão que a evolução tecnológica tem nas empresas e indústrias, dando origem a novos modelos de negócio.

A sessão permitiu aos participantes colocar questões ao orador e partilhar perspetivas acerca desta temática.