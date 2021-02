Boticas: trabalhos de requalificação do Jardim Municipal concluídos

Estão concluídas as obras de requalificação do Jardim Municipal de Boticas, mais conhecido por Jardim do Toural, desenvolvidas pelo Município com o objetivo de contribuir para a regeneração urbana da Vila, através de uma estratégia de desenvolvimento sustentável que possibilitou valorizar e melhorar as caraterísticas estéticas e funcionais do jardim.

O investimento de mais de 170 mil euros permitiu criar duas zonas de recreio distintas, mais propiamente um parque infantil com pavimento em borracha e apetrechado com equipamentos lúdicos, como escorregas, paredes de escalada, entre outros, e uma área com estruturas adaptadas para o uso de skates e bicicletas.

Os trabalhos de beneficiação permitiram ainda substituir o sistema de iluminação, com a adaptação a métodos mais eficientes em termos energéticos, nomeadamente a colocação de lâmpadas com tecnologia LED.

A obra foi terminada no final do ano de 2020 e está apta para utilização, no entanto, e atendendo à atual situação pandémica, está interdita aos utilizadores de forma a evitar aglomerados de pessoas no mesmo lugar.

Segundo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “a requalificação do jardim permitiu torná-lo num espaço mais convidativo à prática de atividades lúdico-desportivas ao ar livre, sendo adaptado de forma a que os mais jovens possam desenvolver as suas capacidades físicas e, simultaneamente, passar mais momentos de lazer em família”.

Refira-se que este investimento decorreu no âmbito da candidatura “Requalificação do Jardim Municipal adjacente à Rua Camilo Castelo Branco”, apresentada pelo Município de Boticas ao aviso NORTE-16-2016-16-Reabilitação Urbana, e teve um investimento total de 170.793,27€, um investimento elegível de 75.736,87€ e uma comparticipação FEDER de 64.376,34€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.