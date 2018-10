De acordo com o Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, apresentado recentemente pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), com dados referentes ao ano de 2017, a água da rede de abastecimento público do Concelho de Boticas é a água do Alto Tâmega que apresenta maior qualidade para consumo humano e uma das duas melhores do distrito (a par com Vila Real) e até mesmo do país.

A água de Boticas apresenta uma percentagem de 99,59% de cumprimento dos parâmetros definidos por diretiva comunitária, tanto bacteriológicos como microbiológicos e químicos (ph, alumínio, ferro, manganês, arsénio e níquel), o que significa que é de excelente qualidade, ficando acima da média nacional, sendo, por isso mesmo, aconselhada para consumo humano.

A percentagem de cumprimento dos valores paramétricos resulta da média das análises realizadas em todas as captações de água do Concelho, traduzindo-se numa percentagem de “água segura” muito próxima dos 100%. Destaque ainda para a nota positiva que este relatório dá ao tratamento das águas para consumo efetuado no Concelho de Boticas.