Boticas: Rio Beça e seus afluentes repovoados com trutas fário

A Associação Cultural e de Caçadores das Breias, detentora da concessão de pesca desportiva do rio Beça, com o apoio do Município de Boticas e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), procedeu ao repovoamento do rio Beça e seus afluentes com truta fário, espécie autóctone deste rio.

Os exemplares de truta usados no repovoamento são provenientes dos viveiros do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), o que permitiu manter a genética das trutas selvagens originárias do rio Beça.

Além da preservação da espécie, a ação contribuiu também para o desenvolvimento da fauna piscícola do Concelho de Boticas.