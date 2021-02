Boticas: Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios reuniu na semana passada

Procurando preparar atempadamente a época de incêndios florestais, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) esteve reunida, de forma presencial e simultaneamente por videoconferência, na passada quinta-feira, dia 4 de fevereiro, no edifício do Paços do Concelho.



A sessão de trabalhos, presidida pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e acompanhada por responsáveis de entidades ligadas à proteção e defesa da floresta, teve como pontos de análise a monitorização das metas e indicadores referentes ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do ano de 2020, através da verificação das áreas de faixas de gestão de combustível previstas e executadas pelos diversos organismos com responsabilidade na gestão de combustível, assim como a recalendarização do PMDFCI para 2021, no sentido de incorporar as ações a realizar durante o presente ano.



Além disso, foram apreciados dois processos de construção de novas edificações ou de alargamento da área de implantação de estruturas já existentes, solicitados no âmbito da alínea c) do n.º 4 e do n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, sendo para tal auscultados os membros da comissão, uma vez que a execução dos pedidos carece de parecer favorável da CMDFCI.