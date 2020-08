Boticas: reunião com Secretário de Estado da Agricultura e Secretária de Estado da Valorização do Interior

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, junto com o Presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, e o Secretário-geral da ADRAT, António Montalvão, foram recebidos esta terça-feira, dia 25 de agosto, no Ministério da Agricultura, em Lisboa, pelo Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, e a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.

Em discussão nesta reunião estiveram as estratégias a implementar no âmbito da plataforma GIAHS do Barroso e da classificação do Barroso como Património Agrícola Mundial “que possam alavancar o desenvolvimento deste território, nomeadamente através da criação de emprego, fixação da população e de novas oportunidades para o desenvolvimento da economia da região”, refere Fernando Queiroga.

De igual forma, foi também abordada a possibilidade de financiamentos no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio para o sistema agro-silvo-pastoril do Barroso, um importante método de proteção e promoção do património agrícola, sustentado pela preservação da agricultura tradicional e conservação do meio ambiente, que esteve na base da classificação deste território como Património Agrícola Mundial.

“É fundamental garantir mais-valias para esta região e para todos quantos continuam a fazer da agricultura e da criação de gado a sua fonte de rendimento, pois são eles que verdadeiramente sustentam esta classificação e é justo que haja políticas e apoios condizentes com estas especificidades próprias”, sublinha o Presidente da Câmara.