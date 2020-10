Boticas: requalificação do Jardim Municipal avança a bom ritmo

Prosseguem a bom ritmo as obras de requalificação do Jardim Municipal de Boticas, mais conhecido por Jardim do Toural, levadas a cabo pela Autarquia, com o objetivo de promover a regeneração urbana da Vila, através da valorização e melhoria da qualidade estética e funcional do jardim.

Para além da substituição do sistema de iluminação existente por lâmpadas com tecnologia LED, os trabalhos de beneficiação incluem ainda a criação de duas áreas de recreio distintas, nomeadamente um parque infantil com pavimento em borracha e equipamentos lúdicos, que já se encontra em fase avançada de construção, e de uma zona com estruturas adequadas para o uso de skates e bicicletas.

Recorde-se que as obras de reestruturação decorrem no âmbito da aprovação da candidatura “Requalificação do Jardim Municipal adjacente à Rua Camilo Castelo Branco” – NORTE-04-2316-FEDER-000336, apresentada pelo Município de Boticas, sendo que a intervenção tem um investimento total de 170.793,27€, um investimento elegível de 75.736,87€ e uma comparticipação FEDER de 64.376,34€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.