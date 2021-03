Boticas: réplica da imagem de Sta. Maria colocada na Igreja Paroquial de Covas do Barroso

Com o objetivo de contribuir para a valorização e preservação do património cultural e religioso do Concelho, a Câmara Municipal de Boticas, através de um protocolo celebrado com a Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Covas do Barroso, colocou, recentemente, uma réplica da imagem de Santa Maria na fachada frontal da igreja.

Após as obras de restauro e conservação realizadas em 2019, pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), com a recuperação e reparação das pinturas murais, do teto e do Coro Alto, a concretização deste protocolo permitiu a execução e colocação de uma cópia da imagem da padroeira, Santa Maria, na parte da frente do edifício, uma vontade manifestada não apenas pelos fiéis da aldeia, mas também pelo pároco Monsenhor Silvério Guimarães.

Quanto à imagem original de Santa Maria em estilo gótico, esculpida em pedra de Ançã, e que em tempos esteve colocada na fachada exterior, encontra-se atualmente dentro da igreja, mais propriamente no nicho da capela lateral do lado do Evangelho.

De destacar que a Igreja Paroquial de Covas do Barroso, classificada como Imóvel de Interesse Público, é um monumento de construção medieval e estilo românico, com elevado valor histórico e patrimonial.