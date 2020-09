Boticas: recinto escolar higienizado pelos bombeiros

Com o arranque do Ano Letivo 2020/21 e a necessidade de reforçar as medidas de limpeza e higienização do espaço escolar, em virtude do momento que atravessamos, marcado pela pandemia de covid-19 que obriga a cuidados redobrados para evitar a transmissão da doença, os Bombeiros de Boticas procederam na tarde desta quarta-feira (dia 16 de Setembro), à limpeza e higienização de todo o recinto exterior do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Esta acção enquadra-se no plano desenvolvido pelo Município de Boticas para a criação de um ambiente tão seguro quanto possível no espaço escolar, recordando que as actividades letivas arrancarão em pleno na próxima sexta-feira para todos os ciclos de ensino, dia em que todos os alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro marcarão presença nas aulas, depois de as “apresentações” terem decorrido de forma faseada durante os dias de terça, quarta e quinta-feira.